موقع فرنسي يكشف قيمة الشيك المقدم من أمير قطر لبرنارد هنري لدعم العسكري في ليبيا

ذكر موقع” the Africa report ” الفرنسي أن منصة” بلاست” الإعلامية نشرت عبر موقعها على الإنترنت تقريراً يتهم فيه شركة بي إتش إل بقبول شيك بقيمة 9.1 مليون يورو 9 ملايين دولار من قطر لدعم الحرب في ليبيا .

وأوضح الموقع الفرنسي أن هناك إتهامات تؤكد بأن الصحفي والفيلسوف الفرنسي برنارد هينري تلقى تحويل أموال بقيمة 9 ملايين يورو من أمير قطر مقابل دعمه في إطلاق التدخلات العسكرية في ليبيا .

وأشار الموقع إلى أن على الرغم من إصرار الصحفيين على صحة وثيقتهم التي تم إثبات صحتها من قبل مصدر قريب من أجهزة المخابرات إلا أنهم أوضحوا أنه لا يوجد دليل على أن برنارد هينري صرف الشيك كما أن العدالة ستفعل ما تقرره وفقا للموقع .

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