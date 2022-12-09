طرابلس تحتضن فعّاليات الملتقى الأول لمديري الإدارات والمكاتب والفروع بمصرف الجمهورية

طرابلس 09 ديسمبر 2022 (وال)- احتضنت العاصمة طرابلس أمس الخميس، فعّاليات الملتقى الأول لمصرف الجمهورية، والذي ترأسه المدير العام للمصرف عبد الرزاق الترهوني، وعضوية مديري المناطق والفروع والإدارات على مستوى ليبيا.

هذا وقد شهدت فعّاليات الملتقى الأول عدة مداخلات من كافة الحضور، حيال التطورات الأخيرة لتطوير المنظومة المصرفية، ومناقشات هادفة حول تذليل كافة الصعوبات اتجاه خدمات الزبائن، وتقديم الخدمات المصرفية بأحدث الطرق المتبعة عالميًا.

وتقدم المدير العام لمصرف الجمهورية عبد الرزاق الترهوني – خلال كلمته – بالشكر لكافة القائمين على تطوير المنظومة في مدة وجيزة، مؤكدًا على أهمية المنظومة في زيادة الإيرادات، وتسهيل المعاملات، والتطور والإرتقاء بمصرف الجمهورية وكافة فروعه. (وال) أ ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال