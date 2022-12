النفط يتراجع ويتكبد أسوأ خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النفط، عند تسوية تعاملات يوم الجمعة، متكبدة أسوأ خسائر أسبوعية منذ بداية أغسطس الماضي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 0.1% إلى 76.10 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.62% مسجلة 71.02 دولار للبرميل، وهو أقل سعر للخام في 2022، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع الخامان بأكثر من 10% مسجلين أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية أغسطس.

وكشفت بيانات Baker Hughes عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في أميركا بنحو اثنين إلى 625 في الأسبوع الجاري، مقارنة بتوقعات زيادتها بنحو منصتين.

وعلى الرغم من تخفيف قيود الإغلاق في الصين، يرى محللون أن زيادة عدد الإصابات سيضعف على الأرجح النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

هذا وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا قد تتجه لخفض إنتاج النفط ورفض بيعه إلى الدول التي تفرض سقف الأسعار على الخام الروسي.

