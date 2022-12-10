“المنفي” يبحث مع الرئيس الصيني عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، اليوم السبت، رئيس جمهورية الصين الشعبية “شين جين بينغ”، وذلك على هامش القمة العربية الصينية الأولى.

حيث تم خلال هذا اللقاء استعرض مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية، وقد ربط الرئيس الصيني إستئناف الشركات الصينية لأعمالها بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في ليبيا.

كما أكد “المنفي” أن تحقيق الاستقرار والأمن يستوجب مساندة دولة الصين الصديقة، للمضي قدماً في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الإنتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

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