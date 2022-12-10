خاص…مدير المكتب الإعلامي ببلدية السواني يوضح لصدى حقيقة الإتاوات المفروضة على الأنشطة التجارية

صرح مدير المكتب الإعلامي ببلدية السواني “عاشور الكماشي” أن بلدية السواني قد افتتحت اليوم أحد الطرق الرئيسية بالبلدية وهي طريق شارع السامبة ، كما تعمل البلدية على استكمال العديد من المشاريع الخاصة بالطرق داخل البلدية .

كما أوضح “عاشور” أن شكاوى بعض التجار بمنطقة الكريمية بخصوص الإتاوات التي تفرضها البلديات على أصحاب المحلات التجارية مفروضة من وزارة الحكم المحلي وتركت الوزارة للبلديات تحديد قيمة الإتاوات التي تختلف باختلاف النشاط التجاري ، مضيفاً أن البلدية قامت بتخفيض القيمة إلى أكثر من 50‎%‎.

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