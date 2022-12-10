وصول آلاف الأطنان من الذرة والشعير والقمح الصب لميناء الخمس البحري

وصلت إلى ميناء الخمس البحري اليوم السبت 2022.12.10 السفينة MLEXANDER MAERSK، التابعة لشركة الرواد للتوكيلات للمِلاحة، وعلى متنها 147 حاوية لبضائع متنوعة، إضافة لوصول السفينة GANOSAYA التابعة لشركة أعالي البحار، وعلى متنها 16,547 ألف طن من الذرة والشعير الصب.

كما أستقبلت أرصفة الميناء السفينة MY AERAY التابعة لشركة الأفق اللامع ،وعلى متنها 33 ألف طن من القمح الصب، ووصول السفينة MEDKON NIS، التابعة لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 61 حاوية لسلع مختلفة.