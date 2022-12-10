الاقتصاد تؤكد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الخميس على أهمية الدعم التي يقدمه الاتحاد الأوروبي و الذي يعتبر شريكا أساسيا للدولة الليبية المتمثلة في تنمية القطاع الخاص ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة و تحسين الوصول إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة .

وأشار الحويج خلال الاجتماع النهائي لدعم القطاع الخاص في ليبيا، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه مؤسسة خبراء فرنسا إلى سعى ليبيا، لوضع خارطة لتنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير تجارة العبور مع أفريقيا والمناطق الحرة .