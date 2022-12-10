خاص.. “قانا” : يجب على وزارة الاقتصاد والصناعة الالتفات والتعرف على التشريعات التي تحمي الحرفيين

صرحت عضو لجنة إدارة المدينة القديمة “هادية قانا” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان (النشاط الحرفي ودوره الاقتصادي)، قائلة: من المفترض أن وزارة الاقتصاد والصناعة تحاول الالتفات والتعرف على ماهي التشريعات التي تحمي الحرفيين، وكذلك الحرفيين هم أهل التخصص ويعرفون ماهي التغيرات، وأحياناً توجد قوانين يشتغل عليها من قبل الصناعة بالكامل، وتحتاج إلى مراجعة وإضافات لكي تساعد وتواكب الحرف.

وأضافت قائلة: من ضمن المشاكل بالمجال الحرفي منافسة السوق الأجنبي، وهي ليس منافس بحد ذاته بقدر ماهو محفز، ولكن يكون منافس عندما لا يوجد به قيود، عندما تقيد الحرف المحلية وتحرف الحرفة الأجنبية، ستكون هناك منافسة قوية.

اختتمت قائلة: يجب على الوزارات والجهات المسؤولة والحكومة أن تستمع للمشاكل وتعمل على المراجعات، ويجب أن يكون هناك تناسق بين الحرفيين والنقابات، ويتم توحيد صوتهم ومن ثم يذهبون إلى جهات الاختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية