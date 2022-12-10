المواطنين يشتكون من نقص أسطوانات الغاز في بنغازي والبريقة تنفي نقص الإمدادات

يشتكى عدد من المواطنين بمدينة بنغازي من عدم توفر أسطوانات غاز الطهي لدى الموزعين منذ حوالي يومين .

ونفى مصدر مسؤول بشركة البريقة لتسويق النفط حدوث أي نقص في حركة مبيعات أسطوانات غاز الطهي بمدن المنطقة الشرقية، مشيرا إلى استمرار عمليات التوزيع من مستودعي رأس المنقار وطبرق بنفس الوتيرة.

ونشرت الشركة عبر صفحتها على موقع فيسبوك بأن إجمالي كميات أسطوانات الغاز التي وزعت بمدن المنطقة الشرقية يوم أمس، حيث تم بمدينة بنغازي توزيع 14770 أسطوانة، و بمدينة طبرق عدد 7000 أسطوانة، فيما بلغت الكميات التي وزعت بمدينة البيضاء 4690 أسطوانة، ومدينة المرج 1750 أسطوانة، ومدينة إجدابيا 2800 أسطوانة، ومنطقة ربيانة 280 أسطوانة.

ويرجع المواطن سليمان ساسي من حي السلماني سبب هذا النقص في أسطوانات غاز الطهي للمضاربة والاحتكار خاصة من العمالة الوافدة ويقول ” تجد العامل الأجنبي يبيع الأسطوانات تحت الجسور وعلى الأرصفة ، اليوم اضطررت لاستبدال الأسطوانة من بائع في حي القوارشة غير ليبي ” .

ونفى المتحدث الرسمي لجهاز الحرس البلدي بنغازي محمد العبيدي وجود أزمة غاز طهي بمدينة بنغازي، موضحاً بأن الجهاز يتابع عن قرب في كافة محطات بيع غاز الطهي بشكل يومي، وأوضح بأن لا حقيقة للشائعات التي تتحدث عن قيام العمالة الوافدة باحتكار بيع غاز الطهي، وفي حال وجود ذلك تتم مصادرة الأسطوانات وإحالة المحتكرين إلى الجهات ذات الاختصاص.