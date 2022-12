“المنفي” يشارك في القمة العربية الصينية

شارك رئيس مجلس الرئاسي “محمد المنفي” يوم الجمعة في القمة العربية الصينية التي احتضنتها المملكة العربية السعودية بحضور ولي عهد الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود” و رئيس جمهورية الصين “شي جين بينغ” والأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط الأمين” و محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”.

وأكد “المنفي” خلال كلمته بأن التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في عالمنا تتطلب مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية، خصوصاً في ضوء ما توليه جمهورية الصين الشعبية من أهمية لعلاقاتها بالعالم العربي، وما نتج عن هذا التوجه من تطور في العلاقات العربية الصينية، منذ مؤتمر التعاون العربي الصيني عام 2004.

وأوضح “المنفي” بأن أصبحت الدول العربية الشريك الاقتصادي السابع للصين، من حيث حجم التبادل التجاري، والمورد الأول للنفط الخام للاقتصاد الصيني، الذي حقق قفزات واسعة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأصبح مثالًا يحتذى به، ومحركاً أساسياً للاقتصاد العالمي، مضيفًا بأن ليبيا تتطلع إلى تنوع شراكاتها والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية، وذلك لإعادة بناء الاقتصاد الليبي والبنى الأساسية في البلاد.

واختتم رئيس المجلس الرئاسي حديثه بالقول بإن ليبيا سوف تحتفل بعد أيام قلائل بعيد استقلالها الحادي والسبعين، وذلك لتنجح الجهود المبذولة في المصالحة وبناء الثقة بين الأطراف السياسية ومكونات الشعب الليبي، من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال انتخابات رئاسية، يقبل بنتائجها أبناء الشعب الليبي كافة.

