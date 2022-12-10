مصرف التضامن يفتتح فرع له بمدينة سرت

أكد مدير إدارة التسويق والمنتجات الإلكترونية بمصرف التضامن سراج تنتوش افتتاح فرع جديد بمدينة سرت، مبيناً بأنه سيقدم كافة الخدمات للعملاء وذلك في إطار تطبيق سياسة الانتشار.

وأوضح لتطبيق بكم الإخباري أن المصرف سبق له افتتاح فرع بمدينة بنغازي بداية العام 2022، ويعتزم فتح فرع جديد بمدينة سبها خلال العام القادم 2023، مضيفا أن المصرف يقوم بالتجارب التشغيلية لمنظومة الفليكس كيوب في إصدارها الحديث.

وكان الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب قد منح مصرف التضامن جائزة أفضل مصرف ليبي من حيث إعادة الهيكلة والتطوير 2022.