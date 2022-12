تنويع الاقتصاد وتجارة العبور والمناطق الحرة.. على طاولة الحويج واللجنة التوجيهية للبرنامج الأوروبي

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أهمية وضع خارطة لتنويع الاقتصاد الوطني وتجارة العبور والمناطق الحرة.

جاء ذلك خلال ترؤس الحويج الاجتماع النهائي للّجنة التوجيهية للبرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا (2019/2023) الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة خبراء فرنسا، وفق حكومة الوحدة الوطنية.

من جهتهم أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا، التزامهم بدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا التي يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من القطاعات.

وحضر الاجتماع كل من وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة، والتعليم العالي والسياحة والثقافة والتخطيط، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية ومدير إدارة القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة “موسى الزوبيك”، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

