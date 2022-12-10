ميديا بارت: دبلوماسي ليبي يواجه تحقيقاً في باريس بشأن قضية تمويل الانتخابات الفرنسية

أفادت صحيفة “ميديا ​​بارت” الفرنسية أن دبلوماسيًا ليبيًا مرتبطًا بالمخابرات الفرنسية وجهت إليه تهمة فساد .

وقالت مصادر لميديا بارت الفرنسية أن ضابط المخابرات الليبي السابق وضابط المراسم بالسفارة الليبية في باريس حمادي معتوق البالغ من العمر 63 عاما وجهت إليه لائحة اتهام في 16 سبتمبر من قبل قاضي التحقيق فينسينت ليمونير .

وبحسب ما ورد اعترف معتوق بأنه عمل كوسيط في محاولة للحصول على إطلاق سراح أحد أبناء معمر القذافي من أجل خدمة مصالح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي .

كما تحصل المدعون الليبيون على تقرير مفصل من السكرتير الشخصي السابق للقذافي أحمد رمضان ، يزعم فيه كيف مول النظام حملة ساركوزي عام 2007 وفقا للصحيفة .

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