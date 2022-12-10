خاص.. القريو يوضح لصدى تفاصيل الحكم الصادر اليومين الماضيين ضد مدير شركة اف ام كابتيل السابق فريدريك مارينو

صرح المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن حكم القضاء الإنجليزي الصادر قبل يومين الذي يخص الدولة البريطانية فيما يخص الشق الجنائي ، حيثُ سبقه حكم في الشق المدني في القضية التي رفعتها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ضد المدير السابق ل FM Capital Partners Ltd – London في منتصف سنة 2014 بتهمة الاحتيال وسوء استخدام السلطة وفي شهر يوليو من سنة 2018 كسبت المحفظة القضية وتحصلت على حكم يقضي بإدانة المعني وإلزامه بإرجاع المبالغ المستولى عليها المقدرة بمبلغ 14 مليون دولار.

وقال “القريو”: أنه ومنذ صدور الحكم في الشق المدني استرجعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ما يزيد عن 90% من أموالها ولازالت عملية إرجاع الأموال مستمرة حتى تاريخه.

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