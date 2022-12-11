مبيعات السيارات الصينية تنتعش في 2023 لتصل إلى 27.6 مليون سيارة

أفادت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين، أن من المرجح أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين 3% لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023، وأنها تتوقع أن يؤدي التعافي الاقتصادي إلى تعويض سلبيات مثل ارتفاع إصابات كوفيد-19.

وذكر شو هايدونغ نائب كبير المهندسين في الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات، في إفادة عبر الإنترنت، الجمعة، أنه من إجمالي المبيعات، من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 35 % لتصل إلى 9 ملايين.

وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط نزولية العام المقبل، بما في ذلك تباطؤ انتعاش ثقة المستهلك وتراجع يمكن توقعه بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية في نهاية عام 2022.

ودعت إلى تمديد الحوافز حتى عام 2023 على الأقل ومن بينها تخفيض ضريبة الشراء على المركبات ذات محركات الاحتراق ومختلف الإعانات الحكومية المحلية.