تعرف على الجوائز المالية المرصودة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022

اكتملت يوم أمس منافسات الدور الربع نهائي لمونديال قطر 2022 بتأهل تاريخي للمنتخب المغربي ونيل الديوك الفرنسية بطاقة التأهل بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي وبذلك يلتحق كلاهما بكرواتيا والأرجنتين ليكملوا المربع الذهبي .

وخصصت الاتحاد الدولي لكرة القدم جوائز مالية للمنتخبات المشاركة حيث حصلت كل المنتخبات على منحة من الفيفا تقدر ب1.5 مليون دولار من أجل الاستعداد للبطولة .

وينال أصحاب المراكز من 5 إلى 8 أي المترشحين إلى دور الثمانية وفشلوا في العبور إلى الدور التالي على جائزة مالية تقدر ب17 مليون دولار ، فيما يحصل أصحاب المراكز من 9 إلى ال16 على 13 مليون دولار لكل منتخب ، بينما يحصل أصحاب المراكز من 17 إلى 32 أي من لم يتجاوزوا دور المجموعات على 9 مليون دولار .

أما في المراكز المتقدمة فيحصل صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار ، ويفوز صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار فيما ينال الوصيف 30 مليون دولار .

وتختم منافسات كأس العالم قطر 2022 الأحد المقبل والذي يضم لأول مرة منذ مونديال 2002 منتخبات ممثلة ل3 قارات ، وينال البطل المتوج بالذهب جائزة مالية قدرها 42 مليون دولار .