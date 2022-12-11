بلاك روك: الركود الاقتصادي وشيك لكن البنوك المركزية لن تستطيع دعم الأسواق هذه المرة

حذرت BlackRock من أن العالم على أعتاب ركود اقتصادي مع اتجاه البنوك المركزية نحو زيادة تكاليف الاقتراض بصورة حادة لكبح التضخم، مشيرة إلى أن ذلك سيتسبب في تقلبات غير مسبوقة في الأسواق.

وبحسب أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، غادر الاقتصاد العالمي حقبة من أربعة عقود سادها استقرار في النمو والتضخم ليدخل فترة يشوبها عدم الاستقرار المتزايد.

ولذلك ترى BlackRock أن صناع السياسة النقدية لم يصبحوا قادرين على دعم الأسواق بنفس القدر المبذول خلال فترات الركود السابقة.

وأضافت: الركود الاقتصادي متوقع لأن البنوك المركزية تتسابق من أجل المحاولة لكبح التضخم، وهو عكس فترات الركود السابقة.

وتابعت: محافظوا البنوك المركزية لن يتجهوا لإنقاذ الاقتصاد عندما يتباطأ النمو في هذا النظام الجديد.

وشددت الشركة على أن تقييمات الأسهم لا تعكس بالضرورة الضرر المتوقع.

ولذلك ترى BlackRock أن احتمالات الدعم المحدودة للسياسة تعني أن المستثمرين يحتاجون إلى أساليب أكثر ديناميكية تتضمن تغييرات مستمرة في المحفظة الاستثمارية.