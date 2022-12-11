ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الأحد إلى مليون و210 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام ، اليوم الأحد 2022.12.11، بلغ مليون و 210 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 51 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ 900 مليون قدم مكعب، حيث أن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 714 مليون قدم مكعب، و 98 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و 75قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 13 مليون قدم مكعب.