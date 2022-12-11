“المبروك” يؤكد على ضرورة الإنتهاء من مشروع الميزانية العامة للدولة

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، اجتماعًا برئيس وأعضاء الجنة المالية .

تناول الاجتماع مناقشة جميع الملاحظات الواردة من الجهات لمعالجتها سواء مايخص الباب الأول والثاني أوالرابع،

إلى جانب دراسة ومعالجة كافة الملاحظات وتضمينها لوضع الموازنة العامة للدولة للعام 2023م في صورتها النهائية وذلك خدمة للمصلحة العامة.

كما أكد “المبروك” على ضرورة الإنتهاء من مشروع الميزانية العامة للدولة في صورتها النهائية لإحالتها إلى مجلس الوزراء وعرضها ومناقشتها، مضيفاً بأن الاجتماع اليوم نضع فيه مقترح الميزانية للعام 2023م في شكلها النهائي بعد دراسة جملة من الملاحظات التي تقدمت بها اللجنة.

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