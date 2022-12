وزير المالية يؤكد على ضرورة الانتهاء من إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2023

أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” خلال اجتماعه اليوم الأحد برئيس وأعضاء اللجنة المالية على ضرورة الانتهاء من مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2023 في صورتها النهائية لإحالتها إلى مجلس الوزراء وعرضها ومناقشتها.

وبحسب مكتب الإعلام بالوزارة فقد ناقش المجتمعون خلال اجتماع اليوم جميع الملاحظات الواردة من الجهات الممولة من الخزانة العامة لمعالجتها، سواء ما يخص الباب الأول والثاني أو الرابع، مؤكدين على ضرورة دراسة ومعالجة كافة الملاحظات وتضمينها لوضع الموازنة العامة للدولة للعام 2023 في صورتها النهائية خدمة للمصلحة العامة.

يذكر بأن اللجنة المالية كانت قد عقدت عدة اجتماعات مع الجهات الممولة من الخزانة العامة شهر سبتمبر الماضي وأخذت جميع الملاحظات لتضمينها في مقترح مشروع الميزانية للعام القادم.

