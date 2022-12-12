ارتفاع لليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 12 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8473 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0955 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9248 دينار، والدولار الكندي 3.5493 دينار ليبي، والليرة التركية 0.26 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.289 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3197 دينار، والدينار التونسي 1.512 دينار، والدرهم المغربي 0.4593 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: