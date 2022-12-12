المالية تناقش استكمال مقترح الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2023

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك أمس الأحد 2022.12.11 بطرابلس، اجتماعا مع رئيس وأعضاء الجنة المالية لبحث استكمال مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة في صورتها النهائية للعام المقبل 2023 لإحالتها لمجلس الوزراء و عرضها ومناقشتها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الملاحظات الواردة من الجهات لمعالجتها سواء ما يخص الباب الأول المتعلق بالمرتبات والثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية، أو الثالث المتعلق بالدعم والرابع المخصص لمشاريع التنمية.