اقتصاد

المالية تناقش استكمال مقترح الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2023

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك أمس الأحد 2022.12.11 بطرابلس، اجتماعا مع رئيس وأعضاء الجنة المالية لبحث استكمال مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة في صورتها النهائية للعام المقبل 2023 لإحالتها لمجلس الوزراء و عرضها ومناقشتها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الملاحظات الواردة من الجهات لمعالجتها سواء ما يخص الباب الأول المتعلق بالمرتبات والثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية، أو الثالث المتعلق بالدعم والرابع المخصص لمشاريع التنمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

موقع بكم

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك