تواصل أعمال صيانة المحول الرئيسي للوحدة الغازية الرابعة بمحطة الرويس الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين 2022.12.12، تواصل أعمال الصيانة الجسيمة للمحول الرئيسي للوحدة الغازية الرابعة بمحطة الجبل الغربي الرويس، بوتيرة عالية، بتنفيذ من شركة (ألجيك) للطاقة، وبمشاركة فنيي ومهندسي المحطة التي ستدعم الشبكة الكهربائية، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لها خلال الفترة القريبة القادمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 156 ميجاوات .

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الأعمال تأتي من أجل دعم الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها ورفع كفاءة الوحدات بالمحطات لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية .