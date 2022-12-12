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أسعار كسر الذهب والجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 2022/12/12 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:
1789.8 $

🔵 سعر كسر الذهب اليوم:
عيار 18 ب217.50 دينار
21 ب253.75 دينار
22 ب265.83 دينار
24 ب290.00 دينار
ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2030 دينار

🔵 سعر الذهب الجديد :
عيار 18 ب290 دينار
عيار 21 ب320 دينار

🔵 سعر الذهب المستعمل :
عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار
عيار 21 من 280 دينار وحتى 300 دينار

🔵 سعر الفضة الكسر:
من 2.10 ~2.50 دينار

🔵 سعر الفضة الجديدة :
من 10 دينار وحتى 30 دينار

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