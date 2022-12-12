“العابد” يقوم بافتتاح المؤتمر الوطني الثاني للجودة والتنمية المستدامة

قام وزير العمل والتأهيل علي العابد بافتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للجودة والتنمية المستدامة تحت شعار الجودة من أجل تنمية مستدامة بتنظيم مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع للوزارة.

حيث قال العابد في كلمة الإفتتاح إن الموضوع الأساسي من استمرار هذا المؤتمر هو الاستجابة لهذه الضرورة، ليس فقط بالاكتفاء بنقد ما هو موضح، بل قبل كل شيء، إرساء أسس تفكير أقل تقليدية للتنمية المستدامة في ليبيا.

مؤكدا أن وزارة العمل والتأهيل وعبر الإدارات المختصة تعمل على تحقيق هدف واحد في سبيل نشر وتعزيز مفاهيم الجودة في مؤسسات التعليمية والتدريبية بشكل عام، والارتقاء بمخرجاتها للمساهمة في تطوير وتحسين مستوى الأداء في مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب .

مضيفًا بأن الوزارة ستمضي قدماً إلى الغاية المرجوة بتفان وإخلاص يحقق الهدف من وجود مؤسسات الجودة التابعة لنا .

يذكر بأن فعاليات المؤتمر تستمر ليومي الإثنين والثلاثاء وسيتناول مناقشة الورقات البحّثية المشاركة فيه تحت إشراف اللجنة العلمية للمؤتمر.

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