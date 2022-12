“العقوري” يناقش مع قنصل جمهورية ايطاليا تسهيل اجراءات سفر المواطنين الليبيين إلى ايطاليا

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري ” اليوم الاثنين بمدينة بنغازي خلال اجتماع مع قنصل جمهورية ايطاليا ” فرانشيسكو سافيريو دي لويجي” تسهيل اجراءات سفر المواطنين الليبيين إلى ايطاليا، وكذلك ملف الصيد البحري بين البلدين.

وأكد “العقوري” على ضرورة وضع برنامج لدعم تعليم اللغة الايطالية استجابة لقرار وزارة التعليم بإدراج اللغة الايطالية لغة اختيارية في المدارس الليبية، وأهمية وجود القنصلية الايطالية في مدينة بنغازي.

وشدد “العقوري” على الاهتمام بمتابعة قضية الشباب الليبي المسجون في إيطاليا، بإلاضافة إلى استئناف العمل بالطريق الساحلي الذي يربط الشرق والغرب.

