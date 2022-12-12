الجغبوب تستعد لتركيب محطة تحلية مياه

ال عضو الفرع البلدي الجغبوب عبد الله الزوي أن المجلس يستعد للبدء في أعمال تركيب محطة تحلية المياه (RO)، مبينا بأن سبب تهالك محطة المياه القديمة يعود لقدم عمرها التشغيلي وتعطل الصيانة إضافة إلى نقص المواد التشغيلية.

وأضاف الزوي لتطبيق بكم الإخباري أن إنتاجية المحطة تبلغ 2000 متر مكعب يوميا، وأن القدرة الإنتاجية عند بدء التشغيل مرحليا حوالي 1000 متر مكعب، مع توقع زيادة الإنتاج مستقبلا، موضحا بأنهم ينتظرون وصول باقي المعدات التشغيلية خلال الأيام القادمة.

يشار أن واحة الجغبوب التابعة لبلدية طبرق تقع جنوب طبرق بمسافة 280 كيلو متر ويبلغ عدد سكانها 6000 نسمة .