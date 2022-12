“العابد” يفتتح المؤتمر الوطني الثاني للجودة والتنمية المستدامة

افتتح وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للجودة والتنمية المستدامة بحضور مدير عام مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية

“فتحي إبراهيم”، وذلك بتنظيم مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع للوزارة بنفدق المهاري بطرابلس.

وأكد “العابد” بأن وزارة العمل تعمل على تحقيق نشر وتعزيز مفاهيم الجودة في مؤسسات التعليمية والتدريبية بشكل عام، والارتقاء بمخرجاتها للمساهمة في تطوير وتحسين مستوى الأداء في مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب،

ومن جانبه أشاد “فتحي إبراهيم” خلال كلمته بدور الوزارة في الوصول لتحقيق هذا المؤتمر الذي يسعى من خلاله لوضع أسس علمية من خلال الورقات البحّثية المشاركة بالمؤتمر في سبيل ترسيخ مفهوم الجودة والتنمية المُستدامة.

وحسب ماجاء عن المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل فأن فعاليات المؤتمر تستمر ليومي الاثنين والثلاثاء، حيث سيتناول مناقشة الورقات البحّثية المشاركة فيه تحت إشراف اللجنة العلمية للمؤتمر.

