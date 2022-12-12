واشنطن بوست: منظمة حقوقية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي “متواطئ” في انتهاكات المهاجرين في ليبيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الإثنين أن منظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت جهاز الحدود وخفر السواحل التابع للاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات المهاجرين من قبل ليبيا من خلال السماح لخفر السواحل في في ليبيا باعتراض قوارب المهاجرين التي تعبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى جنوب أوروبا .

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن بعد التحقيق القائم على البيانات الذي أصدرتها هيئة الرقابة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها يوم الخميس الماضي إلى أن المنظمة المعروفة باسم فرونتكس تستخدم تقنية المراقبة الجوية لمساعدة القوات الليبية في تحديد مواقع قوارب المهاجرين بدلاً من منظمات الإنقاذ الأخرى أو السفن التجارية كما تقوم بدوريات في البحر الأبيض المتوسط .

وأكدت الصحيفة يشق آلاف المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا طريقهم عبر ليبيا ، حيث ازدهرت تجارة التهريب في بلد مجزأ لسنوات بين إدارات متنافسة في الشرق والغرب تدعم كل منها جماعات مسلحة مختلفة وحكومات أجنبية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية