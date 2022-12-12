اجتماعه مع وكلاء الوزارات .. الدبيبة يُشدد على ضرورة متابعة شؤون مناطقهم وبلدياتهم

طرابلس 12 ديسمبر 2022 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا مع وكلاء عدد من الوزارات؛ لمناقشة سيّر العمل بقطاعاتهم، والتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تتطلب الإستماع لمقترحاتهم وتوصياتهم بالخصوص.

وشدد الدبيبة – في تعليماته – للوكلاء بضرورة متابعة شؤون مناطقهم وبلدياتهم، مؤكدًا على الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة من خلال ملامسة القاعدة، بدء من مخاتير المحلات إلى عمداء البلديات إلى المجالس البلدية إلى الوكلاء والوزراء، بما يكفل معاينة الواقع ووضع اليد على الصعوبات التي تعترض تطبيق الإستراتيجيات التي تطرحها الحكومة.

يذكر أن الاجتماع ضم وكلا وزارات الداخلية للشؤون العامة، والصحة للشؤون الفنية، والبيئة، والزراعة للشؤون الفنية، ولشؤون الاستطلاع الزراعي، والتعليم العالي لشؤون التعليم العالي، والعمل والتأهيل لشؤون الاستخدام، والشباب لشؤون البرامج والأنشطة، والتخطيط، والثقافة لشؤون السينما والمسرح، والتعليم للشؤون التربوية، والشباب لشؤون التخطيط، والتعليم التقني، والإسكان والتعمير، والرياضة لشؤون الأندية، والتعليم لشؤون المراقبات، والثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية. (وال)

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