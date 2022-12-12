الشركة العامة للكهرباء تستهدف زيادة الإنتاجية لمجابهة أي عجز محتمل

قال مصدر خاص بمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إن خطة الشركة الحالية هي زيادة الإنتاجية لمجابهة أي عجز محتمل، وذلك من خلال إجراء العمرات الجسيمة للمحطات في مختلف المدن الليبية، بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية، منها سيمنيس الألمانية، وتوتال الفرنسية، Ge الأمريكية ولاريس الهندية.

وأكد المصدر لتطبيق بكم الإخباري انتهاء أعمال العمرة السنوية بمحطة أوباري الغازية، وأن العمل جاري على استكمال أبراج الربط على الشبكة، فيما يجري العمل على إجراء العمرة الجسيمة في محطة الزاوية الغربية المزدوجة، ومحطة الرويس، ومحطة الخمس، ومحطة جنوب طرابلس، ومحطة مصراتة المزدوجة، ومحطة السرير بإجدابيا، ومحطة شمال بنغازي، ومحطة طبرق، ومحطة الزويتينة.