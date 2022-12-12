كيف تسبب الجنيه المصري وشح الدولار في مصر بإرتفاع اسعار العملات في ليبيا

كشف متعاملون في السوق الموازية سبب استقرار العملات الاجنبية على ارتفاع في السوق الليبية الموازية على الرغم من حالة الركود في السوق الليبية .

وقال متعاملون في السوق الموازية ان استقرار العملات على ارتفاع مقابل الدولار في ليبيا؛ يأتي على خلفية الوضع الذي يعيشه الجنيه المصري و شح الدولار في مصر، مشيرين إلى أن هذا الامر خلف تبعات ايضاً على الذهب في الفترة الماضية وعلى الدولار الامريكي في الفترة الأخيرة بالسوق الليبية.

ونوه المتعاملون إلى ان هذا الامر دفع بسعر صرف الدولار الامريكي للإرتفاع إلى 5.1375 دينار، بعد أن كان متراجعاً دون 5.0900 دينار، وارتفع سعر الدولار على بنك الوحدة والتنمية إلى 28 ~30 قرشاً عن سعر الكاش، بعد أن كان عند مستويات 20 قرشاً عن سعر الكاش.

سعر الدولار في مصر

وأشار المتعاملون إلى أنه وفي ظل انخفاض سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي و انخفاض المضاربة في السوق الموازي، ارتفع الدولار في السوق الموازية وبشكل خاص في مدينة بنغازي على خلفية شحن الدولار الى مصر في في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أسعار تتراوح بين 33 و36 جنيهًا في السوق الموازي، بينما بلغ سعره في البنوك نحو 24.58 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع .

وسجلت اخر الاسعار للبيع في السوق الموازية بليبيا الارقام الأتية:

5.1300 بيع في زليتن

5.1325 بيع في طرابلس

5.1400 بيع في بنغازي .