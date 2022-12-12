صلاح السنوسي لـــ “وال”: منح مكافأت لعمال الشركة الليبية للموانىء بنغازي سرّع من وتيرة تفريغ السفن الواردة وإعادة شحنها

بنغازي 12 ديسمبر 2022 (وال)- تابعت وكالة الأنباء الليبية إصدار مجلس إدارة الشركة الليبية للموانىء بنغازي خلال هذا العام، حزمة من القرارات المالية الخاصة بالعاملين بالشركة، بُغية تحسين أوضاعهم المالية رُغم الصعوبات التي مر بها ميناء بنغازي البحري، إلا أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن يزيد بوزريدة أتخذ حزمة إجراءات مالية كانت في صالح العامل والشركة في ذات الوقت.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية – مدير مكتب شؤون مجلس إدارة الشركة الليبية للمواني بنغازي صلاح السنوسي – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن الهدف من منح العاملين في الشركة مكافآت مالية بالإضافة للراتب الأساسي والعائد من وراء الزيادة، هو حثهم على بذل مزيد من العطاء ولتحفيزهم على مايقدمونه من معدلات الأداء، والعائد المتوقع من سرعة في الإنجاز وتحقيق أرقام قياسية في معدلات الإنتاج، فقد كان له مردود واضح تمثل في سرعة تفريغ السفن الواردة وكذلك شحنها.

وأوضح السنوسي أن الأهداف الرئيسية لمجلس إدارة الشركة الليبية للموانىء بنغازي في العام 2023 هي تحسين أوضاع العاملين بالشركة، وإعطائهم حقوقهم المادية والمعنوية، لهذا دأبت إدارة الشركة على إصدار قرارات مهمة في صالح الشركة كانت لها مردود إيجابي على وضع العاملين في الشركة.

وأضاف السنوسي أن من بين هذه القرارات:

1. استمرار العمل بقرار إلغاء خصم أيام الإنتاج من المرتب الأساسي، وإعطاء العامل مكافآت الإنتاج بالإضافة للراتب كاملا دون خصم عدد الأيام التي يتم فيها تكليف العامل بالإنتاج، كما كان يحدث في السابق وتتحمل الشركة الإعباء الضريبية على كل المكافأت المعروفة للعاملين.

2. منح فرق الإنتاج العاملين على مناولة السفن، مكافأة شهرية قدرها 250 دينار لكل عامل، وتتكفل الشركة بدفع القيمة الضريبية عن العامل.

3. منح حوافز فنية للمهندسين والفنيين، ويقتصر نظام الإنتاج المعمول به على عمال المناولة فقط، وضمان حقوق كل فئة على حدى.

4. صرف مكافأة مالية لمشغلي الروافع (ليبهير)، بالإضافة لكامل المرتب وحوافز الإنتاج.

5. الرعاية الصحية لكافة العاملين بالشركة بقيمة 200 دينار، لكل فرد من الأسرة، وتشمل الأب والأم والعامل، بالإضافة 1000 دينار لكل فرد في الأسرة حال احتياج لعملية جراحية.

6. صدور قرار بلائحة العاملين بالبحر، ونظام العمل التناوبي مع منح علاوة وجبة 40 دينار عن كل فترة مناوبة 24 ساعة، وتشمل الأطقم البحرية على الوحدات البحرية ومكتب الأمن والسلامة ووحدة الكهرباء.

7. منح العاملات بفرع الشركة علاوة مواصلات قدرها بــ 20 دينار عن كل يوم عمل.

8. منح مكافأت مالية لكافة السائقين بالشركة.

9. صدور قرار تفعيل التأمين على الإصابات أثناء العمل.

10. صدور قرار فتح باب السُلف المالية للعاملين لمن يرغب ويتم تقسيطها شهريًا بقيمة لا تتجاوز 62 ألف دينار فقط.

11. صرف رواتب العاملين بالشركة نهاية كل شهر، وصرف مكافأة الإنتاج منتصف الشهر وتسلم القيمة المالية نقدًا بيد العامل، علمًا بأن راتب كل العاملين بالشركة مربوط بالدرجة الوظيفية والعلاوات السنوية وسنوات الخبرة.

وأشار السنوسي إلى أن هناك عدد من القرارات قد صدرت ونفذت دون تأخير أو تعطيل من مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة، حرصًا على مصلحة العمال وتحفيزهم معنويًا لبذل المزيد من الجهد، للرفع من مستوى أداء ميناء بنغازي البحري بشكل الأفضل. (وال) هـ ع/ ر ت

كتب| هدى العبدلي

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