محافظ المركزي يؤكد أن الاقتصاد الليبي الحالي يعاني من تشوه ومشاكل كثيرة

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الاثنين 2022.12.12، إن ليبيا لديها مشاكل اقتصادية كبيرة جداً، وتحتاج لتغيير عاجل، بسبب كمية التشوه الكبيرة التي حدثت خلال السنوات السابقة.

وأوضح الكبير خلال كلمة له في منتدى حوار الشباب، والذي أقيم اليوم بالعاصمة طرابلس، أن ليبيا كانت تعتمد في السابق على 80% من الإنتاج القومي على القطاع الخاص، مضيفاً أن هذا الرقم انخفض اليوم إلى 10% بسبب الاعتماد على الوظيفة العمومية.

وأكد الكبير على ضرورة تعدد مصادر الدخل في البلاد من خلال الاعتماد ومشاركة القطاع الخاص في استثمار وتشغيل الشباب في المشاريع المختلفة.