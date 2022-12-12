“شكشك” يؤكد على ضرورة العمل بخطة واضحة لترشيد إستهلاك الكهرباء

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، بحضور الإدارات المختصة بالديوان والشركة العامة للكهرباء، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء وضمان توفير إمدادات الغاز والوقود لمحطات الإنتاج بالكميات المطلوبة، بالإضافة إلى استعراض نتائج دراسة عقود الشركة العامة للكهرباء المعروضة على الديوان.

حيث قدم رئيس الشركة العامة للكهرباء تطمينات بشأن إنخفاض متوقع بشكل كبير لطرح الأحمال في فصل الشتاء القادم، مقارنة بالسنوات السابقة في ظل التحسن الحاصل في القدرة الإنتاجية واستقرار الشبكة العامة بدخول وحدات إنتاجية جديدة.

وشدد “شكشك” خلال الاجتماع على ضرورة العمل بخطة واضحة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب زيادة معدلات الإنتاج، موجها الإدارات المختصة بالديوان إلى الإسراع في دراسة العقود المتعلقة بتوريد العدادات المنظمة للاستهلاك.

كما أكد “بن قدارة” حرص المؤسسة على توفير الإمدادات اللازمة من الوقود، من خلال اللجنة المشتركة بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء لدراسة البدائل وتحديد الاحتياجات، وإصدار تعليماته للإدارات المختصة بالمؤسسة، بوضع الأولوية المطلقة لمحطات إنتاج الكهرباء في مسألة الإمدادات، لا سيما في أوقات الذروة بما يضمن استمرار عمليات الإنتاج واستقرار الشبكة.

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