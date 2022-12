عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاثنين، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، وبحضور الإدارات المختصة بالديوان والشركة العامة للكهرباء، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء وضمان توفير إمدادات الغاز والوقود لمحطات الإنتاج بالكميات المطلوبة، بالإضافة إلى استعراض نتائج دراسة عقود الشركة العامة للكهرباء المعروضة على الديوان.

من جهته أكد رئيس شركة الكهرباء انخفاض بشكل كبير لطرح الأحمال في فصل الشتاء القادم، مقارنة بالسنوات السابقة في ظل التحسن الحاصل في القدرة الإنتاجية واستقرار الشبكة العامة بدخول وحدات إنتاجية جديدة.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة العمل بخطة واضحة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب زيادة معدلات الإنتاج، موجها الإدارات المختصة بالديوان إلى الإسراع في دراسة العقود المتعلقة بتوريد العدادات المنظمة للاستهلاك.

كما أشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى حرص المؤسسة على توفير الإمدادات اللازمة من الوقود، من خلال اللجنة المشتركة بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء لدراسة البدائل وتحديد الاحتياجات، وإصدار تعليماته للإدارات المختصة بالمؤسسة، بوضع الأولوية المطلقة لمحطات إنتاج الكهرباء في مسألة الإمدادات، لا سيما في أوقات الذروة بما يضمن استمرار عمليات الإنتاج واستقرار الشبكة.

The post “شكشك” يجتمع برئيسي مؤسسة النفط وشركة الكهرباء لمناقشة إنتاج الكهرباء وضمان توفير إمدادات الغاز والوقود لمحطات الإنتاج بالكميات المطلوبة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا