ديوان المحاسبة يبحث مع الكهرباء ومؤسسة النفط توفير إمدادات الغاز والوقود لمحطات الإنتاج

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الاثنين 2022.12.12، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لمناقشة إنتاج الكهرباء وضمان توفير إمدادات الغاز والوقود لمحطات الإنتاج بالكميات المطلوبة.

وبين رئيس شركة الكهرباء خلال الاجتماع، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض بسيط في طرح الأحمال في فصل الشتاء، مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل تحسن القدرة الإنتاجية، ودخول وحدات جديدة.

كما أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على حرصهم لتوفير الإمدادات اللازمة من الوقود، لمحطات إنتاج الكهرباء، وخاصة في أوقات الذروة الشتوية.