وزير النفط والغاز بالوحدة الوطنية يعلن عن موافقة مجلس وزارء أوبك إسقاط الديون المتراكمة على ليبيا

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” رفقة ممثل ليبيا لدى المجلس التنفيذي لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط (أوبك) “عادل جبريل” الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء أوبك بدولة الكويت مقر المنظمة .

حيث ناقش المجتمعون جدول الأعمال المطروح على الاجتماع وتم اتخاذ قرارات بخصوص العديد من الموضوعات من بينها اعتماد ميزانية المنظمة للسنة القادمة ومناقشة العمل على إعادة دراسة ميثاق المنظمة والعمل على الارتقاء بها إلى منظمة تتعامل مع كل الطاقات بما فيها الطاقات المتجددة .

كما تم اتخاذ قرار باسقاط الديون المتراكمة على دولة ليبيا وذلك بعد أن شرح الوفد الليبي وبكل مهنية الوضع الذي أدى إلى طلب ادراج هذا الموضوع في جدول الأعمال.

وقد وافق المجلس على ذلك ، حيث بلغ المبلغ حوالي عشرون مليون دينار ليبي وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري القادم إن شاء الله في 11- 12 – 2023م بدولة المقر الكويت.

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