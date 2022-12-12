خاص: معهد الولايات المتحدة للسلام يعلق في تصريح لصدى عن مدى شرعية عدة جهات.. ويشير إلى النفط

قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام “إيلي أبو عون” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء: فيما يخص تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع حكومة منتهية الصلاحية فإن الآن جميع الكيانات في ليبيا قد انتهت صلاحيتها ولكن الحكومات وبما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية لا يزالون يتعاملون مع مجلس النواب والمجلس الرئاسي و أيضًا مع الدبيبة.

وأشار أبو عون إلى أن حتى الروس ما زالوا يعتبرون أن الدبيبة رئيساً للوزراء .

وأكد من جانبه أن كل قطرة نفط أو متر مكعب من الغاز هي أولوية الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وذلك للتخفيف من جهود روسيا في التلاعب بالسوق وهذا ليس فقط على الصعيد الليبي .

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