“عون” يشارك في الاجتماع 109 لمجلس وزراء أوبك

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الاثنين، في الاجتماع 109 لمجلس وزراء أوبك بدولة الكويت مع ممثل ليبيا لدى المجلس التنفيذي لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط أوبك “عادل جبريل” جدول الأعمال المطروح لاعتماد ميزانية المنظمة للسنة القادمة، حيث تم اتخاذ قرارات، باسقاط الديون المتراكمة على دولة ليبيا، وذلك بعد أن طلب الوفد الليبي ادراج هذا الموضوع في جدول الاعمال.

ونوقش خلال الاجتماع العمل على إعادة دراسة ميثاق المنظمة من أجل الارتقاء بها إلى منظمة تتعامل مع كل الطاقات بما فيها الطاقات المتجددة.

ووافق المجلس علي ذلك، كما بلغ المبلغ حوالي عشرون مليون دينار ليبي، وتم الاتفاق علي عقد الاجتماع الوزاري القادم خلال العام 2023 بدولة الكويت.

