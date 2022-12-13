اقتصاد

بدء توزيع بطاقات منحة طلبة التعليم العالي والتقني بالجامعات والكليات والمعاهد

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أقيم بمدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس أمس الإثنين 2022.12.12،حفل توزيع بطاقة المنحة لطلبة التعليم العالي والتقني بالجامعات والكليات والمعاهد العليا والتي تم تنفيذها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصرف الجمهورية، بحضور رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب .

ووزع خلال الحفل عينات من البطاقة لطلبة جامعة بنغازي، وعمر المختار بالبيضاء، وسبها، إضافة لجامعة طرابلس ، حيث تتيح هذه البطاقة سحب القيمة الشهرية ، والتي بمقدور الطلبة الاستفادة منها من خلال أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلي القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق .

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موقع بكم

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