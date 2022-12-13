ارتفاع جديد لليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 13 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8404 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1081 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9479 دينار، والدولار الكندي 3.5544 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2596 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2872 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3178 دينار، والدينار التونسي 1.5091 دينار، والدرهم المغربي 0.4597 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: