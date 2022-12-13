خاص..صدى تنشر مقدار معدل التضخم خلال نوفمبر .. وهذه كافة التفاصيل الحصرية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي حيث تشير البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد – وزارة التخطيط إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال شهر نوفمبر2022 ليسجل 291.4 نقطة بزيادة قدرُها 8.1 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 283.3 نقطة خلال نفس الشهر من العام السابق، لِيُسجل معدل التضخم نسبة (2.9%).

أما على أساس شهري : فقد سجل معدل التضخم خلال شهر نوفمبر إرتفاعاً قدره (0.3%)عن الشهر السابق أكتوبر 2022.

حيث إرتفع معدل التضخم العام خلال شهر نوفمبر 2022 بمعدل 2.9% مقارنة بما كان عليه في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021، حيث سجل معدل التضخم إرتفاعاً في كل المجموعات السلعية،كان أبرزها كما يلي :

كما تم إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.5%، وإرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.0%.

وارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.3% وإرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرىبنسبة 1.9%.

كما إرتفع معدل التضخم العام خلال شهر نوفمبر 2022 بمعدل 0.3% مقارنة بالشهر السابق له (أكتوبر 2022)، حيث سجل معدل التضخم إرتفاعاً في بعض المجموعات السلعية :

– ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.5%.

– ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%.

– ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزليةبنسبة 0.3%.

– ارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 0.2%.

– ارتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.1%.

– ارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%.

– ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1%.

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