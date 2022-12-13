ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت النفطي بنسبة 1.5 % إلى 79.15 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت النفطي اليوم الثلاثاء 2022.12.13، بقيمة 1.16 دولار بنسبة 1.5 %، إلى 79.15 دولار للبرميل ،بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار، 1.4 %، إلى 74.22 دولار.

وزاد كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2 % عند التسوية في الجلسة السابقة،وظهرت مخاوف بشأن إنتاج النفط الروسي بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أنه قد يتم تخفيض الإنتاج.

وتسبب إغلاق خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، الذي يتم من خلاله شحن حوالي 620 ألف برميل يومياً من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة، في تقليل الإمدادات،كما تلقت أسعار النفط بعض الدعم من التوقعات بأن تخفيف قيود فيروس كورونا في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما زاد من تعزيز الطلب على الطاقة.