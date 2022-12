المصرف المركزي ينشر تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والتضخم لشهر نوفمبر 2022

نشرت إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تقرير عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم لشهر نوفمبر 2022،والذي أوضح فيه بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال شهر نوفمبر ليسجل 291.4 نقطة بزيادة قدرُها 8.1 نقطة ، على أساس سنوي، مُقابل 283.3 نقطـة خِـلال نفس الشهر من العام السابق، لِيُسجل معدل التضخم بنسبة 2.9‎%، كما سجل معدل التضخم على أساس شهري إرتفاعا قدره 0.3‎%، عن الشهر السابق أكتوبر 2022.

وأوضحت إدارة البحوث بأن التحليل الأسعار في المجموعات السلعية خلال شهر نوفمبر 2022 على أساس سنوي، حيث إرتفع معدل التضخم العام خلال شهر نوفمبر، بمعدل 2.9% مقارنة بما كان عليه في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021، حيث سجل معدل التضخم إرتفاعاً في كل المجموعات السلعية، ومن أبرزها إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.5‎%، و إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.0‎%، و إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.5‎%، وكذلك إرتفاع في أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.3‎%، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9‎%، و إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.9‎%.

وأضافت إدارة البحوث والإحصاء بأن التحليل الأسعار في المجموعات السلعية لشهر نوفمبر على أساس شهري، بأن إرتفع معدل التضخم العام خلال شهر نوفمبر 2022 بمعدل 0.3% مقارنة بالشهر السابق له أكتوبر 2022، حيث سجل معدل التضخم إرتفاعاً في بعض المجموعات السلعية، منها إرتفاع مجموعة الغذائية بنسبة 0.5‎%، و إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3‎%، وكذلك إرتفاع أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3‎%, و إرتفاع مجموعة النقل بنسبة 0.2‎%، بالإضافة إلى إرتفاع مجموعة الصحة بنسبة 0.1‎%، و إرتفاع مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1‎%، و إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1‎%.

