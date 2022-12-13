استقرار الدولار اليوم الثلاثاء قبيل إصدار بيانات التضخم الأمريكية

استقر الدولار اليوم الثلاثاء 2022.12.13، قبيل إصدار بيانات التضخم الأمريكية وعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير لهذا العام، والذي يترقبه المستثمرون لتحديث توقعاتهم لأسعار الفائدة.

وارتفع الدولار 0.8 % مقابل الين أمس الاثنين، واستقر عند 137.70 ين خلال الجلسة الآسيوية اليوم الثلاثاء. كما حافظ على مكاسبه أمام الدولار الأسترالي عند 0.6759 دولار،كما استقر اليورو عند 1.0539 دولار، وكذلك الجنيه الاسترليني عند 1.2268 دولار. وسجل الفرنك السويسري 0.9360 للدولار .