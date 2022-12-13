اقتصاد

جاويش اوغلو: اليونان تشتكي للولايات المتحدة ونحن هذه رسالتنا في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ذكرت وكالة الأناضول التركية أمس الإثنين نقلا عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو حيث قال: الآن يمكنكم جميعاً رؤية ما فعلته مذكرة التفاهم المتعلقة بالهيدروكربونات التي وقعناها في طرابلس في أكتوبر باليونان .

وقال أوغلو أن اﻹستجابة لقرار اليونان لﻹنخراط في أنشطة الهيدروكربونات في جنوب جزيرة كريت فإنه ليبيا إتخذت خطوات لدعم إتفاقية القضاء البحري التي وقعتها معنا .

وأوضح أوغلو أن اليونان اشتكت الأسبوع الماضي إلى الأمم المتحدة بشأن الصفقة .

وأضاف من جانبه نحن نمضي جنبًا إلى جنب مع ليبيا ونقلنا ردنا المشترك على هذه الرسالة إلى الأمم المتحدة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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