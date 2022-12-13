شركات يابانية وأمريكية توقعان اتفاقا لتطوير رقائق الجيل القادم

أعلن اتحاد الشركات اليابانية الجديد لأشباه الموصلات “رابيدوس” وشركة الكمبيوتر والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة “آي بي إم” اليوم الثلاثاء 2022.12.13، أنهما وقعا اتفاقا لتطوير رقائق الجيل القادم بشكل مشترك في خضم منافسة عالمية محتدمة في هذا المجال.

ويهدف اتحاد “رابيدوس”، الذي تأسس في شهر أغسطس الماضي من ثماني شركات يابانية، بينها تويوتا موتور وعملاق الاتصالات (إن تي تي)، إلى إنتاج رقائق 2 نانومتر اعتبارا من سنة 2027 بالتعاون مع “آي بي إم” التي كشفت العام الماضي عن تقنية الألواح النانوية التي تمهد الطريق لعقدة 2 نانومتر، وقالا إنهما سيعملان معا في تطوير التكنولوجيا المتطورة في مجمع ألباني نانوتك، بولاية نيويورك الأمريكية.

يشار إلى أن مصنعي الرقائق في اليابان هيمنوا على تلك الصناعة في ثمانينيات القرن الماضي، ولكنهم تخلفوا عن ركب قيادة هذه الصناعة التي بات روادها الآن في مواقع أخرى، مثل تايوان وكوريا الجنوبية.