“إدريس الشريف” يكتب مقال بعنوان: الثقوب السوداء تتسع !!

كتب: الخبير الاقتصادي إدريس الشريف مقالاً

هناك غموض كبير في الفترة الأخيرة يتعلق بمبيعات النفط والكميات المنتجة منه مع غياب التقرير الشهري الذي كانت تصدره مؤسسة النفط.

فقد بين تقرير المصرف المركزي عن إيرادات ونفقات الحكومة منذ بداية العام وحتى 22.11.30 م ( 11شهر ) أن إيرادات النفط ومشتقاته لم تتجاوز 19مليار دولار فقط، منها 2.5مليار دولار أتاوات عن سنوات سابقة !!

من المعلوم أن إنتاج النفط قد تجاوز 1.2 مليون برميل يومياً في المتوسط ( باستثناء فترة قفل الموانيء )..كما أن الأسعار تجاوزت المائة دولار للبرميل في بعض الفترات وقد استقرت في الفترة الأخيرة حول رقم 85 دولار للبرميل.

وقد أشار بيان المصرف المركزي إلى قيام المؤسسة بعملية حجز جزء ( غير معروف ) من الإيرادات من المنبع ( وهو إجراء لم يكن متبعاً في السابق ) لتغطية قيمة توريد المحروقات ( التي تباع مدعومة ) ويهرب الجزء الأكبر منها بطريقة علنية مكشوفة للأسف !

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