الذهب يستقر وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل محدود وسط حذر المستثمرين مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

وسجل الذهب ارتفاعاً في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1783.16 دولار للأونصة كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1793.90 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين حاملي العملات الأخرى.

هذا والمقرر أن يصدر الاحتياطي الفدرالي بياناً يحدد سياسته غدا الأربعاء، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول.

ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة كبيرة للغاية أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

كما سيجتمع بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.34 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3% إلى 998.51 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1894.75 دولار.

